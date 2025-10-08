Adam Silver potvrdio da će se naredni Ol star meč održati u novoj dvorani Los Anđeles Klipersa.

Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da ne postoje planovi za premeštanje Ol-star utakmice 2026. godine iz domaće arene Los Anđeles Klipersa, Intuit Doma, uprkos tome što liga istražuje da li je tim možda zaobišao pravila o ograničenju plata koja uključuju Kavaja Lenarda.

Istraga je pokrenuta prošlog meseca nakon izveštaja novinara Pabla Torea, koji se fokusirao na ugovor o sponzorstvu od 28 miliona dolara između Leonarda i finansijske firme Aspiracija.

Vlasnik Klipersa Stiv Balmer uložio je 50 miliona dolara u Aspiraciju, a kompanija je objavila partnerstvo sa timom od 300 miliona dolara u septembru 2021. godine. Ove godine je podnela zahtev za bankrot.

Ol-star utakmica, sa novim formatom Tim SAD protiv Tima sveta, zakazana je za 15. februar.

