Adam Silver potvrdio da će se naredni Ol star meč održati u novoj dvorani Los Anđeles Klipersa.

Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da ne postoje planovi za premeštanje Ol-star utakmice 2026. godine iz domaće arene Los Anđeles Klipersa, Intuit Doma, uprkos tome što liga istražuje da li je tim možda zaobišao pravila o ograničenju plata koja uključuju Kavaja Lenarda.

Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia

Istraga je pokrenuta prošlog meseca nakon izveštaja novinara Pabla Torea, koji se fokusirao na ugovor o sponzorstvu od 28 miliona dolara između Leonarda i finansijske firme Aspiracija.

Vlasnik Klipersa Stiv Balmer uložio je 50 miliona dolara u Aspiraciju, a kompanija je objavila partnerstvo sa timom od 300 miliona dolara u septembru 2021. godine. Ove godine je podnela zahtev za bankrot.

Ol-star utakmica, sa novim formatom Tim SAD protiv Tima sveta, zakazana je za 15. februar.

Ne propustiteKošarkaLEBRON NAJAVIO DA ĆE SAOPŠTITI "VAŽNE VESTI" Navijači očekivali spektaklularnu objavu, a dobili - hladan tuš!
profimedia-0973903043.jpg
KošarkaKO UMESTO JANISA SFEROPULOSA ZA TRENERA CRVENE ZVEZDE? Sprema se veliko iznenađenje i detonacija... (ANKETA)
profimedia0615495180.jpg
KošarkaGROBARI NAJBOLJI U EVROLIGI! Ono što su uradili protiv Armanija je nestvarno - ponovo su bili najglasniji, a u jednom momentu Arena je posebno "eksplodirala"!
FudbalNAJEVĆI POTPIS I POJAČANJE CRVENE ZVEZDE U ISTORIJI KLUBA: Da je savršen, igrao bi za Real Madrid...
FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir