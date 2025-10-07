Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke, letos je pojačao redove srpskog kluba, ali u tri uvodne utakmice u novoj sezoni - još uvek nije osetio slast pobede.

Moneke je poznat po tome da je svestrana ličnost, pa je tako stigao da govori o Ti Džej Šortsu, plejmejkeru koji je nedavno potpisao za Panatinaikos - ali u Atini za sada ne cevatu ruže:

1/5 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup

- Kazaću istinu o statusu Šortsa. Plašim se da će postava koja će završavati utakmice biti Nan, Grant, Osman, Ernangomez i Holms. To je moje mišljenje. Jednostavno ne verujem da bi igrač koji je mogao da osvoji MVP nagradu otišao u bilo koji drugi tim i da, nakon prve utakmice u kojoj je kao startni plejmejker igrao samo 10 minuta, ne bude starter u drugoj utakmici - ističe Moneke za "Amerikanos".

Sluti da je razlog transfera bio isključivo vezan za konkurenciju.

- Potrošili su sav taj novac da bi šta? Da samo ne bi igrao za neki drugi tim, kao što je Olimpijakos? Da li je to poenta?

Nastavio je Moneke u dahu.

- On je startni plejmejker - on je plejmejker, a ne igrač bez lopte - i to ste znali kad ste ga doveli.

Očigledno ne vidi budućnost Šortsa u Panatinaikosu.

- Nan je neverovatan, ali ono što me je lično zabrinulo - i to je samo moje mišljenje - jeste da je, dok je Šorts bio na terenu, Kendrik zapravo bio plejmejker - zaključio je Moneke.

BONUS VIDEO: