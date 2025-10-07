Slušaj vest

Preprezentativac Srbije Nikola Milutinov osvrnuo se na nedavno završeni Eurobasket, ali je otvoreno pričao o aktuelnim temama vezanim za Nikolu Jokića, u intervjuu za Sport 24.

Iako je tokom leta bilo interesovanja za njegov potpis, najglasnije od strane milanske Olimpije, a u jednom trenutku se čak pominjao i veliki rival Panatinaikos.

Milutinov je ipak odlučio da ostane veran Olimpijakosu. Grčki velikan je uspeo da ga zadrži potpisavši s njim novi trogodišnji ugovor.

- Ne mogu. Samo želim da vam kažem da zaista poštujem sve timove koji su mi dali ponude. Želim da im se zahvalim jer su mi davali veliki deo svog budžeta. Bilo je mnogo promena, dosta haotično, posebno za mene i ljude u mom okruženju koji su bili pored mene i to sa mnom preživljavali. Međutim, mnogima nije poznato ono što se tačno dešavalo. Želim da tako ostane, želim da to ostane privatno. Tu sam gde jesam, ovo je moja odluka i nadam se najboljem u novoj sezoni - kazao je srpski centar.

Srbija je razočarala na Evropskom prvenstvu, pošto je svoje učešće završila već u osmini finala.

- Nije prošlo dobro, takav je sport. Ponekad uspemo, a ponekad ne. Pre dve godine smo bili uspešni i osvojili smo srebrnu medalju na Svetskom prven, osvojili smo srebrnu medalju i bronzu na Olimpijskim igrama. Imali smo peh u polufinalu, ali smo pokazali da je evropska košarka dobra košarka. Ove godine se na našu žalost desilo to što se desilo. Međutim, to pripada prošlosti i ne želim mnogo da komentarišem.

A onda je Milutinov prešao na Nikolu Jokića...

- Deliti teren sa Jokićem je neverovatno i nije to bila prva godina u kojoj smo bili saigrači. Igrali smo zajedno u reprezentaciji do 19 godina, tako da naše prijateljstvo počinje mnogo ranije pre nego što je on postao to što jeste danas. On zaista voli košarku, ali ljudi to ne shvataju jer vide njegovu drugu stranu i ne poznaju ga tako dobro. Ima neverovatan košarkaški IQ, sve zna i uvek traži rešenje za svaki problem. On je tip osobe koji nema društvene mreže, niti izlazi u javnost, ne voli novinare i iskreno nije ga briga šta drugi ljudi misle o njemu, zato samo njegovi ljudi znaju koliko voli košarku - kazao je Milutinov, pa u dahu nastavio da priča o momku iz Sombora:

"On prati sve srpske igrače koji igraju u Evroligi, zaista voli da gleda čak i tri na tri. Zajedno smo gledali neke turnire jer mi tamo igra kum i još neki bliski prijatelji. U Srbiji je to veoma popularno, pa smo gledali zajedno i to strastveno. On uvek gleda utakmice iz drugačije perspektive od mene. Ja uvek gledam kao navijač i da podržim tim, dok Jokić obraća pažnju na detalje. Želim da ljudi shvate da Nikola zaista voli košarku, da je igra i uživa u njoj. Ljudi vide samo ono što mediji prikazuju, ali postoji i druga strana".