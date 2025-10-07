Slušaj vest

"Morača" prokišnjava na više mesta, a kako se navodi najgore je na pozicijama koje  su namenjene VIP zvanicama, ali i medijima.

Na kritičnim mestima postavljene su kofe, ali to svakako nije rešilo problem. Kofe je trebalo isprazniti, a kako to niko nije učinio situacija je postala još gora.

Budućnost bi trebalo da osmog oktobra odigra svoju prvu narednu utakmicu u dvorani "Morača", gde će u sklopu drugog kola Evrokupa dočekati ekipu Trenta.

