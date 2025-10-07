Dvorana "Morača" opet muku muči sa kišnicom.
Košarka
MORAČA OPET PROKIŠNJAVA: U delu za VIP goste i medije postavljene kofe
"Morača" prokišnjava na više mesta, a kako se navodi najgore je na pozicijama koje su namenjene VIP zvanicama, ali i medijima.
Na kritičnim mestima postavljene su kofe, ali to svakako nije rešilo problem. Kofe je trebalo isprazniti, a kako to niko nije učinio situacija je postala još gora.
Budućnost bi trebalo da osmog oktobra odigra svoju prvu narednu utakmicu u dvorani "Morača", gde će u sklopu drugog kola Evrokupa dočekati ekipu Trenta.
