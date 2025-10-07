Bešiktaš sada ima skor 1-1.
SELEKTOR SRBIJE SE ISKUPIO POSLE NEOČEKIVANOG PORAZA! Bešiktaš upisao ubedljivu pobedu u Evrokupu - Žižić i Braun razbili London!
Košarkaši Bešiktaša zabeležili su ubedljivu pobedu na domaćem terenu savladavši ekipu Londona rezultatom 99:73 u okviru drugog kola grupe B Evrokupa.
Tim iz Istanbula, koji sa klupe predvodi novi selektor Srbije Dušan Alimpijević, do trijumfa je stigao zahvaljujući kolektivnoj igri, a najefikasniji je bio centar Ante Žižić sa 17 poena. Pratili su ga Vito Braun sa 16 i Berk Uruglu sa 12 poena.
Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Kod gostiju iz Londona najbolji učinak imao je Amin Adamu sa 14 poena, dok je Džoel Skot dodao 13.
Nakon dva odigrana kola, Bešiktaš ima polovičan učinak (1–1), dok je London i dalje bez pobede (0–2). U sledećem kolu Bešiktaš dočekuje nemački Kemnic, dok će London pokušati da dođe do prvog trijumfa protiv italijanskog Trenta.
