Košarkaši Bešiktaša zabeležili su ubedljivu pobedu na domaćem terenu savladavši ekipu Londona rezultatom 99:73 u okviru drugog kola grupe B Evrokupa.

Tim iz Istanbula, koji sa klupe predvodi novi selektor Srbije Dušan Alimpijević, do trijumfa je stigao zahvaljujući kolektivnoj igri, a najefikasniji je bio centar Ante Žižić sa 17 poena. Pratili su ga Vito Braun sa 16 i Berk Uruglu sa 12 poena.

Kod gostiju iz Londona najbolji učinak imao je Amin Adamu sa 14 poena, dok je Džoel Skot dodao 13.