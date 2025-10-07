Nigrijski košarkaš Ebuka Izundu letos je pojačao Crvenu zvezdu.

Zvezda nije dobro počela sezone, a Izundu veruje da bi samo jedna pobeda okrenula stvari:

- Dali smo im previše prostora da steknu samopouzdanje, da pomisle da mogu da nas pobede. Ali moramo da priznamo i budemo iskreni prema sebi - moramo da budemo bolji, i u napadu i u odbrani. Moramo da pokušamo da izgradimo identitet kroz odbranu, jer trenutno to uopšte ne izgleda dobro. Na tome moramo da radimo, to nam je problem već nekoliko utakmica. Verujem da ćemo to popraviti, samo je potrebno malo vremena - ima mnogo novih igrača.

Otkrio je Zvezdin centar da ekipa nije imala samo poznate probleme, već da su dvojica saigrača uprkos ne tako dobrom zdravstvenom stanju bila na parketu protiv Zadra.

Priznao je da su porazi i povrede uticale na mentalitet tima sa Malog Kalemegdana.

- Mislim da bi samopouzdanje svih trebalo da bude više, bez obzira na trenutnu situaciju. Deluje kao da smo svi malo pali, ali ne bi trebalo tako da bude - sezona je tek počela. Igramo sa šest-sedam igrača, ali nema razloga da klonemo duhom. Iskreno, ne znam zašto je samopouzdanje toliko nisko. Ja samo pokušavam da radim svoj posao, ne znam kako se drugi osećaju.

U svlačionici je bilo konstruktivne polemike, koja može samo da pomogne timu da iz krize izađe jači.

- Posle utakmice smo jedni drugima rekli da je potrebno da igramo sa više vere, da se ne plašimo. Prečesto delujemo nervozno na terenu, kao da žurimo da nešto uradimo. Gubili smo šest razlike, a igrali smo kao da je dvadeset. Moramo da igramo smirenije, agresivnije i sa više samopouzdanja - bez odustajanja.

Da je dobro - nije. Istovremeno, vremena za tugovanje nema. Svaki dan je važan kako bi ekipa napredovala.

- Povrede su deo igre, i da smo svi zdravi, sada bismo pričali o potpuno drugoj situaciji. Nisam mislio da će biti ovako teško, ali to je realnost sa kojom moramo da se nosimo. Samo treba da nastavimo da igramo i borimo se, jer druge opcije nemamo.

Naredna prilika nije idealna za vađenje iz problema. Zvezda ide na megdan Fenerbahčeu.

- Moramo da se podignemo. Da se vratimo. Da iskoristimo sve što imamo. Uskoro nam se priključuju još neki igrači, i to će, nadam se, doneti više energije i samopouzdanja. Moramo da se borimo - dovoljna je jedna pobeda da vratimo veru u sebe - zaključio je Izundu za Meridian sport.

