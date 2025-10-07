Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeSemi Odželej izjavio je da tri poraza zaredom nikome ne prijaju, ali da nema mesta za paniku.

Zvezda je u ponedeljak veče izgubila od Zadra u ABA ligi 85:79, što joj je bio treći poraz u nizu, nakon dva neuspeha u Evroligi.

- Mrzimo da gubimo. Nismo ovde da bismo gubili, moramo da budemo bolji - rekao je Odželej za "Meridian sport".

Novi poraz navijači Zvezde nisu dočekali sa razumevanjem, pa je jasna poruka poslata sa tribine.

- To je deo ovog posla. Svi želimo da pobeđujemo, kada pobeđuješ, osećaš se dobro, kada gubiš, to boli. Imamo strastvene navijače i normalno je da ne budu zadovoljni kada gubimo. Zato opet kažem, moramo da se poboljšamo.

Odželej ne beži od suštine problema, a to odbrana.

- Najveći problem je bila odbrana. Nedostaje nam komunikacija. Moramo više da verujemo jedni drugima. Napad će zavisiti od utakmice do utakmice, ali odbrana mora da bude konstanta. To moramo da rešimo što pre.

Isti ton imao je i trener Janis Sferopulos u svlačionici posle poraza od Zadra.

- Janis je rekao da imamo kvalitet, da imamo sve potrebne delove, ali da trenutno nemamo dovoljno poverenja jedni u druge ni u napadu ni u odbrani. Ako budemo imali to poverenje, biće sve u redu, ali sada još moramo da ga izgradimo - rekao je Odželej.

