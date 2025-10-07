Slušaj vest

Grčki stručnjak nalazi se pred krajem dvogodišnjeg mandata na klupi crveno-belih.

Crvena zvezda odlučila je da sa Sferopulosom dogovori prijateljski rastanak, posle slabog starta sezone poraza od Armanija i Bajerna u Evroligi i Zadra u ABA ligi.

Uprava kluba započela je proces pronalaženja novog trenera.

Prema saznanjima Mozzartsporta, u Zvezdi postoji mogućnost da Sferopulos vodi ekipu i u narednom meču protiv Fenerbahčea, ukoliko do tada ne bude imenovan novi šef stručnog štaba.

Kao opcija za njegovog naslednika razmatra se domaće trenersko rešenje, dok iz kluba za sada nema zvanične potvrde o smeni.