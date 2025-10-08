Slušaj vest

Australijanac Taran Armstrong novo je pojačanje Dubaija, prenosi "ESPN".

Doskorašnji član Golden Stejt Voriorsa, koji je bio povezivan sa Partizanom, stiže u ABA ligu, ali ne u redove crno-belih.

Taran Armstrong navodno je potpisao ugovor sa ekipom Dubaija.

Australijanac je u februaru potpisao dvosmerni ugovor sa Voriorsima, ali nije uspeo da se izbori za mesto u timu, pa je rešio da se oproba u Evropi. Mediji su spekulisali da stiže u Partizan, ali klub je to brzo demantovao. Na kraju je završio u ekipi iz UAE.

