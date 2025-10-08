HOROR SCENA NA UTAKMICI LIGE ŠAMPIONA: Posle zakucavanja pao na vrat i ostao nepomičan! Izneli ga sa terena na nosilima! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
Utakmica FIBA Lige šampiona između Lijetuvos Ritasa i Legije iz Varšave ostala je u senci stravične povrede košarkaša litvanskog tima Džerika Hardinga.
Nesrećni Harding doživeo je težak pad u trećoj deonici meča, pa je hitno prebačen u bolnicu.
Košarkaš Ritasa krenuo je snažno na prodor u nameri da zakuca loptu u koš, međutim, košarkaš Legije Džejvon Grejvs ga je izbacio iz ravnoteže dok je bio "u letu", nije dobro uhvatio obruč, izgubio je kontrolu i svom silinom udario vratom o pod.
Pad je izgledao jezivo, čitava dvorana u momentu je zanemela. Nesrećni Amerikanac ležao je nepomično na parketu. Bolničari su mu dugo ukazivali pomoć, stavili su mu ortopedsku kragnu i izneli ga sa terena na nosilima.
Iako Ritas još uvek nije dao zvaničnu informaciju o njegovom zdravstvenom stanju, pozitivne vesti dolaze iz litvanskih medija. Portal "Irt" prenosi da je Harding nakon incidenta bio u svestan i da je mogao da pomera noge i ruke.
Upozoravamo, snimak pada je uznemirujući!
Kurir sport