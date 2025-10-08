Slušaj vest

Utakmica FIBA Lige šampiona između Lijetuvos Ritasa i Legije iz Varšave ostala je u senci stravične povrede košarkaša litvanskog tima Džerika Hardinga.

Nesrećni Harding doživeo je težak pad u trećoj deonici meča, pa je hitno prebačen u bolnicu.

Košarkaš Ritasa krenuo je snažno na prodor u nameri da zakuca loptu u koš, međutim, košarkaš Legije Džejvon Grejvs ga je izbacio iz ravnoteže dok je bio "u letu", nije dobro uhvatio obruč, izgubio je kontrolu i svom silinom udario vratom o pod.

Pad je izgledao jezivo, čitava dvorana u momentu je zanemela. Nesrećni Amerikanac ležao je nepomično na parketu. Bolničari su mu dugo ukazivali pomoć, stavili su mu ortopedsku kragnu i izneli ga sa terena na nosilima.

Džerik Harding Foto: Marcin Szymczyk/Fotopyk / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako Ritas još uvek nije dao zvaničnu informaciju o njegovom zdravstvenom stanju, pozitivne vesti dolaze iz litvanskih medija. Portal "Irt" prenosi da je Harding nakon incidenta bio u svestan i da je mogao da pomera noge i ruke.

Upozoravamo, snimak pada je uznemirujući!

