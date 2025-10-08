Srpski košarkaš Lazar Stefanović novi je igrač FMP-a, saopštio je danas klub iz Železnika.

FMP u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora 23-godišnjeg beka.

Stefanović je poslednje četiri sezone proveo na koledžu na Sjedinjenim Američkim Državama, igrajući za ekipe Univerziteta Juta i Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), a ove godine je i debitovao u Letnjoj Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) za Orlando Medžik.

Ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a u Srbiji je igrao i za Mladost iz Zemuna.

Kao deo omladinskih selekcija Srbije nastupao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina i Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteKošarkaNIJE KRIV JANIS - ČOVEK NIJE TREBALO NI DA OSTANE TRENER ZVEZDE! Zašto klub sa 20+ miliona evra bužetom izgleda onako loše? Problem je na drugoj adresi!
Janis Sferopulos
KošarkaHOROR SCENA NA UTAKMICI LIGE ŠAMPIONA: Posle zakucavanja pao na vrat i ostao nepomičan! Izneli ga sa terena na nosilima! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
Screenshot 2025-10-08 092215.jpg
KošarkaŠAMAR! KREĆE EVROPSKA NBA LIGA: Zvezda i Partizan precrtani - nema ih među 16 učesnika! Ovo su svi detalji, sve kreće za godinu dana
ZVEZDA-PARTIZAN_84.JPG
KošarkaNEVEROVATAN OBRT! Gledaćemo ga u ABA ligi, ali ne u redovima crno-belih: Bio viđen u Partizanu, a završio u Dubaiju!
Taran Armstrong

Košarkaši Partizana i FMP-a na zagrevanju Izvor: Kurir