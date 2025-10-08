Srpski košarkaš Lazar Stefanović novi je igrač FMP-a, saopštio je danas klub iz Železnika.

FMP u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora 23-godišnjeg beka.

Stefanović je poslednje četiri sezone proveo na koledžu na Sjedinjenim Američkim Državama, igrajući za ekipe Univerziteta Juta i Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), a ove godine je i debitovao u Letnjoj Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) za Orlando Medžik.

Ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a u Srbiji je igrao i za Mladost iz Zemuna.

Kao deo omladinskih selekcija Srbije nastupao je na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina i Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Kurir sport/Beta