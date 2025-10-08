Slušaj vest

Crno-beli će u trećem kolu Evrolige u četvrtak od 20.45 časova u Beogradu igrati protiv ekipe iz Istanbula.

Partizan i Efes su u prve dve utakmice zabeležili po pobedu i poraz.

"Efes ima ozbiljan kvalitet. Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov rukopis, način na koji ekipa igra. Snaga tima su spoljni igrači: Vajler-Beb, Larkin i Kordinije koji počinju meč, a na klupi su Buboa, Lojd, videćemo da li će igrati i Doužer, koga dobro poznajemo", rekao je Željko Obradović i dodao:

"Imaju dva visoka igrača, Kaj Džonsa i Papajanisa, koji su različiti tipovi. Papajanis je više ‘pik-en-pop’ igrač. Moramo da budemo koncentrisani posle tajm-auta, tu se kriju ključni momenti utakmice".

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Poručio je da je zdravstvena situacija u ekipi dobra i potvrdio da je u toku potraga za pojačanjem na poziciji centra.

"Ideja da dovedemo još jednog centra postoji jer smo imali tri povređena igrača. Ritam je izuzetno zahtevan - igramo, pa putujemo u Split, zatim u Madrid, pa protiv Baskonije... Potrebno je voditi računa o minutaži, zato sam rotirao protiv Krke".

Demantovao je da se traga i za novim bekom.

"Ne znam ko piše takve stvari. Rekao sam da razmišljamo samo o visokom igraču. Ko plasira te informacije, neka nastavi, ali to jednostavno nije tačno", poručio je Željko Obradović.

Bonus video: