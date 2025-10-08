U toku jednog razgovora sa novinarima Hačimura je dobio pitanje o Slovencu koji je u Lejkerse stigao u februaru 2025. godine.

Hačimura je upitan o čemu razgovara sa Lukom Dončićem.

"Smešan je, uvek se zezamo. Uvek zaboravim da je on mlađi od mene, on ima 26, a ja 27 godina. U ligi je već neko vreme, duže od mene, naučio me je puno stvari. Uvek želi da komunicira sa mnom i da mi govori šta želi od mene kada smo na terenu", rekao je Hačimura.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potom je napravio jedan lapsus. Objasnio je da Luka voli da sluša srpsku muziku, ali i da sa njim priča o "njegovoj zemlji, Srbiji".

"Pričamo i o zabavnim, nasumičnim stvarima. Pričamo o njegovoj zemlji, Srbiji, znate, on voli srpsku muziku i uvek pričamo kako je srpska muzika loša. Ja volim da slušam afrobit, pa on uvek pokušava da kaže da je afrobit loš", rekao je japanski košarkaš i time nasmejao prisutne novinare.

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:

