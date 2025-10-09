Slušaj vest

Košarkaši Partizana u okviru 3. kola Evrolige dočekuju turski Efes.

Partizan - Krka Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Utakmica je na programu od 20.30 časova u beogradskoj Areni.

I tim Željka Obradovića i tim Igora Kokoškova imaju polovičan učinak posle dva kola.

"Efes ima izuzetno veliki kvalitet. Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov prepoznatljiv rukopis u igri tima. To se ogleda u načinu na koji ekipa funkcioniše i u tome kako on uspeva da svaku situaciju okrene u korist svog tima. Imaju vrlo korisne igrače i u startnoj petorci i na klupi kao i trenutno najefikasnijeg strelca, Džordana Lojda. Takođe, tu su i dva visoka igrača potpuno različitih stilova, što ih čini dodatno zahtevnim protivnikom. Sve su to stvari koje smo detaljno analizirali i na koje smo se pripremili. Još jednom ponavljam: moramo ostati maksimalno skoncentrisani do poslednje sekunde, jer su to ključni momenti ako želimo da pobedimo", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.

Utakmicu iz Arene prenosi TV Arena 1 Premium, a tekstualni prenos možete pratiti na portalu Kurira.

