"Efes ima izuzetno veliki kvalitet. Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov prepoznatljiv rukopis u igri tima. To se ogleda u načinu na koji ekipa funkcioniše i u tome kako on uspeva da svaku situaciju okrene u korist svog tima. Imaju vrlo korisne igrače i u startnoj petorci i na klupi kao i trenutno najefikasnijeg strelca, Džordana Lojda. Takođe, tu su i dva visoka igrača potpuno različitih stilova, što ih čini dodatno zahtevnim protivnikom. Sve su to stvari koje smo detaljno analizirali i na koje smo se pripremili. Još jednom ponavljam: moramo ostati maksimalno skoncentrisani do poslednje sekunde, jer su to ključni momenti ako želimo da pobedimo", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.