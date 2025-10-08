Jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji košarke i šef stručnog štaba Armanija Etore Mesina podneo je  ostavku na mesto predsednika Nacionalnog komiteta trenera i direktora Tehničkog sektora na sastanku Košarkaškog saveza Italije u Rimu.

Mesina tako je pokazao jasno nezadovoljstvo radom prvog čoveka saveza ove zemlje Đanija Petručija, produbivši atmosferu krize koja je tinjala nakon razočaravajuće slavog rezultata na Evrobasketu.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Mesinina ostavka na dve važne funkcije u Savezu ostaviće mu maksimalan prostor da se posveti klupskim obavezama, a prva u nizu biće već sutra uveče kada u Milano stiže ekipa aktuelnog vicešampiona Monaka.

Armani nakon uvodna dva kola ima polovičan učinak sa beogradske turneje, a sutrašnji meč biće specifičan jer će se Mesininom timu suprotstaviti doskorašnji as "manekena" Nikola Mirotić, koji je letos otišao u Monako.

Podsetimo, Mesinin ugovor sa Armanije ističe na 30. juna, a u ovom trenutku nije izvesno da li će ga produžiti.

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir