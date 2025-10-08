MESINA PODNEO OSTAVKU POSLE PORAZA OD PARTIZANA! Slavni trener duboko razočaran...
Jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji košarke i šef stručnog štaba Armanija Etore Mesina podneo je ostavku na mesto predsednika Nacionalnog komiteta trenera i direktora Tehničkog sektora na sastanku Košarkaškog saveza Italije u Rimu.
Mesina tako je pokazao jasno nezadovoljstvo radom prvog čoveka saveza ove zemlje Đanija Petručija, produbivši atmosferu krize koja je tinjala nakon razočaravajuće slavog rezultata na Evrobasketu.
Mesinina ostavka na dve važne funkcije u Savezu ostaviće mu maksimalan prostor da se posveti klupskim obavezama, a prva u nizu biće već sutra uveče kada u Milano stiže ekipa aktuelnog vicešampiona Monaka.
Armani nakon uvodna dva kola ima polovičan učinak sa beogradske turneje, a sutrašnji meč biće specifičan jer će se Mesininom timu suprotstaviti doskorašnji as "manekena" Nikola Mirotić, koji je letos otišao u Monako.
Podsetimo, Mesinin ugovor sa Armanije ističe na 30. juna, a u ovom trenutku nije izvesno da li će ga produžiti.