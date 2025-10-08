Košarkašice Partizana uspešno su započele novu sezonu u regionalnoj ligi.

Košarkašice - ženska košarka Foto: KSS / FIBA, FIBA

 Crno-bele dame su u Beogradu savladale Zagreb rezultatom 75:61 (17:21, 22:12, 23:19, 13:9).

Jedini srpski predstavnik u regionalnoj ligi do pobede je stigao boljom igrom u nastavku meča.

U ekipi trenera Miroslava Popova briljirala je Brazilka Izabel Varežao, koja je meč završila sa 18 poena i 14 skokova. Kapiten Marta Jovanović je postigla 16 poena, a po 11 su upisale Sara Vasiljević (osam asistencija) i Sofija Olić.

U okviru prvog kola bugarska Montana je bila ubedljiva protiv ekipe "Orlovi" iz Banjaluke 89:53. U četvrtak bugarski Rilski sportist dočekuje slovenačko Celje. Slobodna je ekipa Budućnosti, koja brani titulu.

Partizan u okviru drugog kola naredne nedelje gostuje u Banjaluci ekipi "Orlovi".

Ne propustiteKošarkaTRANSFER BOMBE IZ HUMSKE: ŽKK Partizan potpisao četiri nova imena za juriš na vrh!
snapins-ai_3719452850603720922.jpg
KošarkaVELIKI JUBILEJ JSD PARTIZAN Košarkašice na Kalemegdanu obeležavaju 80 godina postojanja crno-belih
WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.51.01_69d7034e.jpg
KošarkaCRNO-BELI SU SVE JAČI: Ana Perić novo pojačanje KŽK Partizan!
Screenshot 2025-06-18 183619.jpg
KošarkaOD OBOŽAVANJA GROBARA, DO "VELEIZDAJE" I KLUPE CRVENE ZVEZDE! Marina Maljković nakon preuzimanja crveno-belih ZAGRMELA: "Neću da se pravdam niti dodvoravam"
20190706npMaljkovic07-scaled.jpg

Košarkašice, ženska košarka, Sevojno Izvor: Kurir