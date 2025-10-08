KOŠARKAŠICE PARTIZANA UBEDLJIVE NA STARTU JADRANSKE LIGE: Crno-bele savladale Zagreb
Košarkašice Partizana uspešno su započele novu sezonu u regionalnoj ligi.
Crno-bele dame su u Beogradu savladale Zagreb rezultatom 75:61 (17:21, 22:12, 23:19, 13:9).
Jedini srpski predstavnik u regionalnoj ligi do pobede je stigao boljom igrom u nastavku meča.
U ekipi trenera Miroslava Popova briljirala je Brazilka Izabel Varežao, koja je meč završila sa 18 poena i 14 skokova. Kapiten Marta Jovanović je postigla 16 poena, a po 11 su upisale Sara Vasiljević (osam asistencija) i Sofija Olić.
U okviru prvog kola bugarska Montana je bila ubedljiva protiv ekipe "Orlovi" iz Banjaluke 89:53. U četvrtak bugarski Rilski sportist dočekuje slovenačko Celje. Slobodna je ekipa Budućnosti, koja brani titulu.
Partizan u okviru drugog kola naredne nedelje gostuje u Banjaluci ekipi "Orlovi".