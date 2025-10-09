CRVENA ZVEZDA I STUDENT STARTUJU U EVROKUPU: Crveno-bele sa visokim ambicijama, Nišlijke debituju
Srbija će u sezoni 2025/26 imati dva predstavnika u Evrokupu za košarkašice.
U ligaškom delu drugog po jačini evropskog takmičenja učestvovaće Crvena zvezda i Student.
Crvena zvezda sa trenerom Marinom Maljković nije uspela da se domogne Evrolige, ali sa visokim ambicijama ulazi u Evrokup.
Zvezda je smeštena u Grupu E, gde će za rivale imati letonsku Rigu, nemački Sarlua i turski Emlak.
Prvu utakmicu crveno-bele igraju u Rigi u četvrtak od 18 časova.
Student je prvi put posle nekoliko decenije izašao u Evropu. Tim trenera Aleksandra Jovanovića je uspešno prebrodio kvalifikacije, pa je u ligaškom delu smešten u Grupu B.
Za rivale će imati španski Žairis, poljski Lublin i belgijski Namur.
Prvu utakmicu niške "studentkinje" igraju na svom terenu u "Čairu" u četvrtak od 19 časova.