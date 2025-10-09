Srbija će u sezoni 2025/26 imati dva predstavnika u Evrokupu za košarkašice.

1/66 Vidi galeriju Košarkašice - ženska košarka Foto: KSS / FIBA, FIBA

U ligaškom delu drugog po jačini evropskog takmičenja učestvovaće Crvena zvezda i Student.

Crvena zvezda sa trenerom Marinom Maljković nije uspela da se domogne Evrolige, ali sa visokim ambicijama ulazi u Evrokup.

Zvezda je smeštena u Grupu E, gde će za rivale imati letonsku Rigu, nemački Sarlua i turski Emlak.

Prvu utakmicu crveno-bele igraju u Rigi u četvrtak od 18 časova.

Student je prvi put posle nekoliko decenije izašao u Evropu. Tim trenera Aleksandra Jovanovića je uspešno prebrodio kvalifikacije, pa je u ligaškom delu smešten u Grupu B.

Za rivale će imati španski Žairis, poljski Lublin i belgijski Namur.

Prvu utakmicu niške "studentkinje" igraju na svom terenu u "Čairu" u četvrtak od 19 časova.