BOGDAN ZAPALIO AMERIKU! Kapiten Srbije šokirao izjavom: "U NBA ligu treba uvesti žute kartone"! (VIDEO)
Sa fudbalskom loptom i osmehom na licu, Bogdan je pokazao da da nije dobar samo u pogađanju kroz mrežicu već se sjajno snalazi i s loptom u nogama. Na oduševljenje svojih saigrača Džejsona Kolinsa i Ivice Zupca srpski kapiten je s uživanjem i uspehom pimplovao loptu uoči početka fudbalskog meča između Los Anđelesa i Atlante u MLS ligi.
Nakon toga, kao počasni gosti, Bogdanović i saigrači seli su u prve redove i ćaskali, dok su mikrofon i kamere bili uključeni.
- Trebalo bi uvesti žuti karton i u NBA ligu - rekao je Bogdanović Kolinsu.
Bogdanović se nalazi u Americi još od Evropskog prvenstva u košarci, pošto je zbog povrede morao ranije da napusti šampionat i podrgne se terapijama.
Otišao je u Los Anđeles praktično direktno iz Rige, razočaran što ga je povreda zadnje lože odvojila od snova o zlatu na Evropskom prvenstvu.
