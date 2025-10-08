Sa fudbalskom loptom i osmehom na licu, Bogdan je pokazao da da nije dobar samo u pogađanju kroz mrežicu već se sjajno snalazi i s loptom u nogama. Na oduševljenje svojih saigrača Džejsona Kolinsa i Ivice Zupca srpski kapiten je s uživanjem i uspehom pimplovao loptu uoči početka fudbalskog meča između Los Anđelesa i Atlante u MLS ligi.

Nakon toga, kao počasni gosti, Bogdanović i saigrači seli su u prve redove i ćaskali, dok su mikrofon i kamere bili uključeni.

- Trebalo bi uvesti žuti karton i u NBA ligu - rekao je Bogdanović Kolinsu.

 Bogdanović se nalazi u Americi još od Evropskog prvenstva u košarci, pošto je zbog povrede morao ranije da napusti šampionat i podrgne se terapijama. 

Otišao je u Los Anđeles praktično direktno iz Rige, razočaran što ga je povreda zadnje lože odvojila od snova o zlatu na Evropskom prvenstvu.

Bogdan Bogdanović protiv Nju Orleansa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Owens / Getty images / Profimedia

