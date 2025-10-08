Sa fudbalskom loptom i osmehom na licu, Bogdan je pokazao da da nije dobar samo u pogađanju kroz mrežicu već se sjajno snalazi i s loptom u nogama. Na oduševljenje svojih saigrača Džejsona Kolinsa i Ivice Zupca srpski kapiten je s uživanjem i uspehom pimplovao loptu uoči početka fudbalskog meča između Los Anđelesa i Atlante u MLS ligi.