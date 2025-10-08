Dolazak Mike Murinena u Partizan ustalasao je košarkašku javnost, ne samo u Srbiji i Finskoj.

Najbolji mladi igrač minulog Evropskog prvenstva ostavio je igrama u Rigi jak utisak na sve ljubitelje košarke.

Tim povodom javio se bivši košarkaš Partizana, Amerikanac Džamar Vilson, koji je kasnije naturalizovan igrao za reprezentaciju Finske.

"Mika će naučiti kako se ponaša profesionalac koji je igrao u NBA. Veoma je retko da neko njegovih godina igra onako kako on igra – sa strašću i u napadu i u odbrani. Siguran sam da će to funkcionisati u Partizanu“, istakao je Vilson u razgovoru za Mozzart.

Vilson se priseća i svog iskustva u Partizanu, naglašavajući koliko je igranje za ovaj klub slično igranju za nacionalni tim.

"Igrati za Partizan je kao kada igrate za reprezentaciju. Kada sam ja igrao za Finsku, imao sam osećaj da igram za nešto veće od sebe. Partizan je pružio slično iskustvo“, rekao je Vilson.

Atmosfera koju stvaraju Grobari dodatno doprinosi posebnosti kluba.

"Ta atmosfera je nešto veće od samog života. Ljudi žive za utakmice. Njihova svakodnevica zavisi od uspeha kluba“, dodao je Vilson.