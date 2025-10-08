Rukometaši Partizana savladali su ekipu Vranja 1093 u petom kolu ARKUS lige – 30:26 (19:16).

1/8 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

Crno-beli su tako položili poslednji ispit pred duel sa Nekseom, koji ih očekuje u utorak 14. oktobra. Uspeo je Đorđe Ćirković da, uprkos problemima sa povredama, izvuče najbolje iz svojih igrača, a da istovremeno rasporedi minutažu i ne optereti nosioce igre pred duel u Našicama.

Gledali smo dva potpuno različita poluvremena. Prvo dinamično i sa mnogo više golova, dok je drugo proteklo u sporijem ritmu. Ono što je bilo najvažnije za obe ekipe, a to su istakli i treneri tokom konferencije za medije, jeste da ne dođe do novih povreda, što se vidi i po broju isključenja – svega tri za 60 minuta. Već u uvodnih pet minuta videli smo deset golova (6:4), a zapaženu ulogu u crno-belom dresu imao je Strahinja Stanković, koji se u prvoj deonici šest puta upisao u listu strelaca, uz samo jedan promašaj. Kotar je golovima iz prodora doneo Partizan AdmiralBet-u najveću prednost u prvom poluvremenu (16:10), ali su gosti do odlaska na pauzu prepolovili razliku – 19:16.

Drugo poluvreme bilo je značajno slabije kada je reč o realizaciji u napadu. Bilo je promašaja, ali i bravura golmana Zorića i Bogunovića. U 36. minutu Vranjanci su imali šansu da priđu na samo gol zaostatka, ali je Đukić šutirao pokraj gola (21:19). Usledio je odgovor crno-belih, a potom i najveća prednost našeg tima na meču, nakon dva atraktivna pogotka Popovića – 28:21. Partizan AdmiralBet je smireno priveo utakmicu kraju i slavio 30:26.

Prema izboru dva trenera, MVP priznanje pripalo je Mihi Kotaru, trostrukom strelcu, dok su najefikasniji bili Strahinja Stanković sa sedam i Nikola Crnoglavac sa šest golova. U gostujućem sastavu istakli su se Luka Ivanić sa deset i Njegoš Đukić sa osam pogodaka.

PARTIZAN: Crnoglavac 6 (1 iz sedmerca), Kaba 1, Šotić 2, Stanković U, Ivanov 1, Trnavac (5 odbrana), Kotar 3, Ratković 3, Mićić 3, Popović 4, Nikolić, Stanković S. 7, Jevtić, Ivanić, Zorić (6 odbrana), Anđelković.

Trener: Đorđe Ćirković.

VRANJE 1093: Vasić, Tasić, Pavlović, Bogunović (13 odbrana), Ivanić 10, Leovac 5, Stevović, Dodić O, Isailović 2, Đukić 8, Simić, Dakić 1, Dodić L, Todorović, Zlatanović.

Trener: Nedeljko Matić.