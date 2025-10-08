Slušaj vest

Košarkaši Makabija savladali su Hapoel kao gosti rezultatom 103:90 na otvaranju 3. kola Evrolige.

Meč je zbog ratne situacije u Izraelu odigran u Sofiji, gde Hapoel igra svoje mečeve kao domaćin

Makabi je upisao prvu pobedu u Evroligi, dok je tim Vasilija Micića zabeležio prvi poraz u elitnom takmičenju.

Makabi je iz Beograda stigao u Sofiju sa ciljem da protiv najvećeg rivala zabeleži prvi trijumf u elitnom takmičenju, nakon poraza u prva dva kola od Efesa i Pariza, dok je Hapoel stremio trećoj pobedi nakon trijumfa protiv Barselone i Efesa.

Hapoel je bio favorit uoči ovog meča, ali to tako nije izgledalo na terenu,

Veći deo meča protekao je u izjednačenoj borbi, a Makabi je meč prelomio u poslednjoj četvrtini kad je stekao dvocifrenu prednost.

U redovima "Ponosa Izraela" se istakao Loni Voker sa 20 poena, dva skoka i četiri asistencije, pratio ga je Ošej Briset sa 19 poena i četiri skoka.

Dvocifreni su bili još Džef Dautin Džunior i Džejlen Hord sa po 13 poena, dok je Roman Sokrin upisao 12, a Tamir Blat 11 poena uz četiri skoka i sedam asistencija.

Kod Hapoela se istakao Elajdža Brajant sa 18 poena, pratio ga je Antonio Blekeni sa 16, Den Oturu 15 i srpski reprezentativac Vasilije Micić sa 14 poena i četiri asistencije.

Dvocifren je bio još Kris Džons, koji je upisao 12 poena uz po tri skoka i asistencije.

U narednom kolu Hapoel gostuje Valensiji, dok Makabi na svom terenu u Beogradu dočekuje Barselonu.