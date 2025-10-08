Košarkaši Budućnosti poraženi s u drugom kolu Evrokupa od italijanskog Trenta sa 107:96, i to pred svojim navijačima u Podgorici.

Podgoričani su nakon sjajne prošle sezone i finala ABA liga sa Partizanom loše započeli novu sezonu.

Za samo tri dana doživeli su dva bolna poraza na svom parketu. Najpre od Spartaka u regionalnom takmičenju, a sada i od Trenta u Evrokupu.

Odluka je pala u trećoj deonici koju su Italijani dobili sa 18 razlike i prelomili meč.

Najefikasniji kod Trenta bio je Devonte Džons sa 24 poena i sedam asistencija, dok je u redovima Budućnosti najbolji bio Skajlar Mejs sa 22 poena i osam skokova.

Trener Andrej Žakelj sada ima težak zadatak da trgne svoje igrače i uozbilji ekipu, jer ukoliko se ovakva igra nastavi, nastavak sezone biće izuzetno težak za Podgoričane.