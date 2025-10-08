Slušaj vest

Košarkaši Spartaka pobedili su  na svom terenu u Subotici Le Man 74:73 (18:18, 12:20, 19:13, 25:22), u prvom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.

Spartak je tako slavio u svom prvom evropskom meču u istoriji kluba.

Spartak su do pobede predvodili Olivije Hanlan i Kiondre Kenedi sa po 15 i Danilo Nikolić sa 11 poena.

Kod Le Mana najefikasniji su bili Džoni Beranemskel sa 17 i Trevor Hadžins sa 13 poena.

U narednom kolu Spartak će u Lisabonu gostovati Benfiki, dok će Le Man gostovati Gran Kanariji.

