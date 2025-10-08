U narednom kolu Spartak će u Lisabonu gostovati Benfiki, dok će Le Man gostovati Gran Kanariji
FIBA LIGA ŠAMPIONA
SPARTAK SLAVIO NA EVROPSKOJ PREMIJERI: Subotičani posle drame srušili Le Man u "Dudovoj šumi"!
Košarkaši Spartaka pobedili su na svom terenu u Subotici Le Man 74:73 (18:18, 12:20, 19:13, 25:22), u prvom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.
Spartak je tako slavio u svom prvom evropskom meču u istoriji kluba.
Spartak su do pobede predvodili Olivije Hanlan i Kiondre Kenedi sa po 15 i Danilo Nikolić sa 11 poena.
Kod Le Mana najefikasniji su bili Džoni Beranemskel sa 17 i Trevor Hadžins sa 13 poena.
U narednom kolu Spartak će u Lisabonu gostovati Benfiki, dok će Le Man gostovati Gran Kanariji.
