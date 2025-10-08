Slušaj vest

Plejmejker Dalas Maveriksa, Dante Egzum, mogao bi uskoro da napusti ekipu iz Teksasa – navode pojedini tamošnji mediji.

Portali poput "Sports Illustrated" pišu da su Maveriksi frustrirani velikim brojem povreda Australijanca i da bi zbog toga mogao da dobije otkaz.

"On nije sa nama – samo to mogu da vam kažem", poručio trener Dalasa Džejson Kid.

U daljem tekstu pomenutog "Sports Illustrated" portala piše:

"To je zaista zabrinjavajuća vest, pogotovo kada se uzme u obzir da je Dante Egzum tokom čitave karijere imao problema sa povredama. Prošle sezone odigrao je svega 20 utakmica, pošto je u pripremnom periodu zadobio povredu ručnog zgloba koja je zahtevala operaciju, a ubrzo po povratku na teren slomio je šaku.

Uprkos svemu tome, Dalas Maveriksi su ovog leta odlučili da mu ponovo ukažu poverenje i učine njegov povratak prioritetom. Da bi ostvarili dogovor, čak su raskinuli ugovor sa Olivijeom-Maksansom Prosperom, koristeći opciju "waive-and-stretch", pošto nisu uspeli da pronađu trejd za njega. Taj potez će Dalas koštati oko milion dolara u naredne tri sezone.

Razlog za taj potez bio je jasan, povreda Kajrija Irvinga značila je da timu hitno treba dodatni igrač sposoban za organizaciju napada i prevođenje lopte na protivničku polovinu. Međutim, sada se i sam Egzum ponovo suočava sa određenom povredom, što otvara nova pitanja o dubini tima i njegovoj pouzdanosti na početku sezone", navodi SI.

Inače, Egzum je jedan od bivših košarkaša Partizana kojeg u poslednje vreme povezuju sa crno-belima, te ne čudi što se kod Grobara posle ovih informacija "upalio alarm".