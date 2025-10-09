Košarkaši Majamija izgubili su od San Antonija uz skroman učinak Nikole Jovića.
TROJKA OBELEŽILA UTAKMICU SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Sve se kod Nikole Jovića vrtelo oko broja tri
Majami je kao domaćin izgubio rezultatom 112:107.
Ovo je za Hit treći poraz u tri utakmice odigrane u dosadašnjem toku priprema.
Nikola Jović je u igri proveo 21 minuta, ali za to vreme nije imao zapažen učinak.
Meč je završio sa tri poena, tri asistencije i tri skoka. Za vreme provedeno u igri tri puta je šutirao iz igre, a jednom bio precizan i to za dva poena. Pogodio je jedno od dva slobodna bacanja.
Najefikasniji u njegovom timu je bio Kelel Ver koji je meč završio sa 29 poena i 12 skokova.
U pobedničkom sastavu je Keldon Džonson postigao 19 poena, a Džulijan Šampanj 15 poena.
Do starta sezone Majami će odigrati još tri utakmice, a za protivnike će imati Orlando, Atlantu i Memfis.
