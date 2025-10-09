Majami je kao domaćin izgubio rezultatom 112:107.

Ovo je za Hit treći poraz u tri utakmice odigrane u dosadašnjem toku priprema.

Nikola Jović je u igri proveo 21 minuta, ali za to vreme nije imao zapažen učinak.

Meč je završio sa tri poena, tri asistencije i tri skoka. Za vreme provedeno u igri tri puta je šutirao iz igre, a jednom bio precizan i to za dva poena. Pogodio je jedno od dva slobodna bacanja.

1/5 Vidi galeriju Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najefikasniji u njegovom timu je bio Kelel Ver koji je meč završio sa 29 poena i 12 skokova.

U pobedničkom sastavu je Keldon Džonson postigao 19 poena, a Džulijan Šampanj 15 poena.

Do starta sezone Majami će odigrati još tri utakmice, a za protivnike će imati Orlando, Atlantu i Memfis.

