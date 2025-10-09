Jedan potez Nikole Jovića na utakmici protiv San Antonija je oduševio navijače.
KAKO JE SRBIN GENIJALNIM POTEZOM "NAMESTIO" ČUDO OD 226CM! Jović stao pred Francuza koji je očarao svet, pogledajte šta se tada desilo
Srpski reprezentativac je imao skroman učinak u porazu Majamija od ekipe iz Teksasa za 21 minut na parketu.
Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Međutim, njegov duel sa Viktorom Vembanjamom je izazvao brojne komentare i reakcije.
Francuz visok 226 cm koji je oduševio planetu kada se pojavio u NBA ligi 2023. godine je krenuo na koš, ali je Nikola Jović stao ispred njega.
Košarkaš koji igra na poziciji krila je u pravom trenutku stao na pravo mesto i tako iznudio faul u napadu, zbog čega su navijači ekipe iz Floride bili zadovoljni.
Pogledajte tu situaciju:
