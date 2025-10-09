Srpski reprezentativac je imao skroman učinak u porazu Majamija od ekipe iz Teksasa za 21 minut na parketu.

Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija

Međutim, njegov duel sa Viktorom Vembanjamom je izazvao brojne komentare i reakcije.

Francuz visok 226 cm koji je oduševio planetu kada se pojavio u NBA ligi 2023. godine je krenuo na koš, ali je Nikola Jović stao ispred njega.

Košarkaš koji igra na poziciji krila je u pravom trenutku stao na pravo mesto i tako iznudio faul u napadu, zbog čega su navijači ekipe iz Floride bili zadovoljni.

Pogledajte tu situaciju:

