Srpski reprezentativac je imao skroman učinak u porazu Majamija od ekipe iz Teksasa za 21 minut na parketu.

Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Međutim, njegov duel sa Viktorom Vembanjamom je izazvao brojne komentare i reakcije.

Francuz visok 226 cm koji je oduševio planetu kada se pojavio u NBA ligi 2023. godine je krenuo na koš, ali je Nikola Jović stao ispred njega.

Košarkaš koji igra na poziciji krila je u pravom trenutku stao na pravo mesto i tako iznudio faul u napadu, zbog čega su navijači ekipe iz Floride bili zadovoljni.

Pogledajte tu situaciju:

Nikola Jović

Bonus video:

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium