Crno-beli kažnjeni zbog neprimerenog ponašanja navijača!
Košarka
UDARAC ZA PARTIZAN PRED VEČERAŠNJI MEČ SA EFESOM! Evroliga kaznila crno-bele!
Evroliga je izrekla novčanu kaznu KK Partizan u iznosu od 13.000 evra zbog nesportskog ponašanja navijača tokom utakmice protiv milanske Olimpije.
Navijači crno-belih su na parket Beogradske arene ubacivali razne predmete, što je rezultiralo ovom sankcijom.
Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Partizan nije bio jedini klub koji se našao na meti disciplinskih mera u drugom kolu elitnog takmičenja. Pomoćni trener Anadolu Efesa, Radovan Trifunović, moraće da plati 2.500 evra zbog neprimerenog odnosa prema sudijama u porazu svog tima od Hapoela.
Zanimljivo, upravo će se Partizan i Efes sastati u trećem kolu Evrolige. Duel je zakazan za večeras od 20:30 u beogradskoj Areni, gde će oba tima tražiti priliku za popravni – na terenu, ali i van njega.
