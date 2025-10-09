Slušaj vest

Evroliga je izrekla novčanu kaznu KK Partizan u iznosu od 13.000 evra zbog nesportskog ponašanja navijača tokom utakmice protiv milanske Olimpije.

Navijači crno-belih su na parket Beogradske arene ubacivali razne predmete, što je rezultiralo ovom sankcijom.

Partizan - Armani

Partizan nije bio jedini klub koji se našao na meti disciplinskih mera u drugom kolu elitnog takmičenja. Pomoćni trener Anadolu Efesa, Radovan Trifunović, moraće da plati 2.500 evra zbog neprimerenog odnosa prema sudijama u porazu svog tima od Hapoela.

Zanimljivo, upravo će se Partizan i Efes sastati u trećem kolu Evrolige. Duel je zakazan za večeras od 20:30 u beogradskoj Areni, gde će oba tima tražiti priliku za popravni – na terenu, ali i van njega.

