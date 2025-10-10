Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati i 45 minuta gostuju Fenerbahčeu u utakmici trećeg kola Evrolige.

Crveno-beli su upisali dva poraza na startu takmičenja, a navijači se nadaju da će njihovi miljenici večeras u Istanbulu uspeti da upišu i prvi trijumf.

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Podsetimo, Zvezda je neposredno pred ovu utakmicu ostala bez trenera, pošto je saradnja sa Janisom Sferopulosom juče prekinuta.

Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport, a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

Crveno-bele će na parket po svemu sudeći izvesti Tomislav Tomović, stručnjak koji je bio u stručnom štabu Janisa Sferopoulosa,

Dejan Davidovac izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić