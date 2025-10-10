Da li je vreme za prvu pobedu u elitnom takmičenju?
MOŽE LI ZVEZDA SA NOVIM TRENEROM DA UPIŠE PRVU POBEDU U EVROLIGI? Crveno-beli gostuju Feneru, evo ko prenosi ovu utakmicu!
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati i 45 minuta gostuju Fenerbahčeu u utakmici trećeg kola Evrolige.
Crveno-beli su upisali dva poraza na startu takmičenja, a navijači se nadaju da će njihovi miljenici večeras u Istanbulu uspeti da upišu i prvi trijumf.
Podsetimo, Zvezda je neposredno pred ovu utakmicu ostala bez trenera, pošto je saradnja sa Janisom Sferopulosom juče prekinuta.
Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport, a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
Crveno-bele će na parket po svemu sudeći izvesti Tomislav Tomović, stručnjak koji je bio u stručnom štabu Janisa Sferopoulosa,
