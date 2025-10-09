Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus govorio o duelu sa Crvenom zvezdom.
ŠARAS DOČEKUJE RANJENU ZVEZDU: Oglasio se trener Fenera uoči okršaja sa crveno-belima!
Trener FenerbahčeaŠarunas Jasikevičus izneo je očekivanja pred evroligaški susret sa Crvenom zvezdom u petak od 19.45.
Fener ima skor 1-1, dok su crveno-beli bez poraza, ali i bez trenera, pošto je Janis Sferopulos dobio otkaz:
Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©
- Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo. Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - istakao je litvanski trener.
Podsetimo, Zvezda je prošle sezone napravila iznenađenje u Istanbulu, slavivši ubedljivo sa 76:57.
