Trener FenerbahčeaŠarunas Jasikevičus izneo je očekivanja pred evroligaški susret sa Crvenom zvezdom u petak od 19.45.

Fener ima skor 1-1, dok su crveno-beli bez poraza, ali i bez trenera, pošto je Janis Sferopulos dobio otkaz:

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

- Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo. Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - istakao je litvanski trener.

Podsetimo,  Zvezda je prošle sezone napravila iznenađenje u Istanbulu, slavivši ubedljivo sa 76:57.

