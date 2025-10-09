Erik Spolstra novi selektor SAD!
AMERIKANCI DOBILI NOVOG SELEKTORA: Naslednik Stiva Kera: Stiže NBA šampion!
Erik Spolstra, NBA šampion sa Majami Hitom, postaće novi selektor Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Šams Čaranija.
Šef struke Majami Hita će tako naslediti Stiva Kera na klupi Drim tima i predvoditi američku selekciju na predstojećem Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.
Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia
Spolstra je prethodno bio glavni Kerov asistent u reprezentaciji SAD koja je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.
