"Znamo protiv koga igramo, Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je svakako izazov za sve nas, ali borićemo se i dati sve da odigramo dobru takmičarsku utakmicu", rekao je Tomović, a preneo klub.

Zvezda će u petak gostovati Fenerbahčeu u trećem kolu Evrolige.

Novi centar Zvezde Donatas Motiejunas izjevio je da je "ova utakmica veliki izazov" za ekipu.

"Moramo da pokažemo potpuno drugačije lice od onog koje smo do sada pokazivali. Srećan sam što sam dobio priliku da "uskočim" u situaciju koja zahteva i mentalnu i fizičku snagu. Ovo je izazov za mene i za tim, i volim takve vrste izazova. Daću sve od sebe da pomognem timu da dođe do prve pobede u Evroligi", rekao je Moteijunas.

Košarkaš Stefan Miljenović je rekao da "situacija nije idealna, posebno zbog brojnih povreda igrača, ali verujem da ćemo pružiti maksimum i odigrati dobru utakmicu u Istanbulu.

Zvezdu u Istanbulu neće voditi dosadašnji trener Janis Sferopulos, nakon što je klub danas saopštio da je sporazumno raskinuo ugovor sa grčkim trenerom.