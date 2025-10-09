Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su u trećem kolu Evrolige u Beogradskoj areni ekipu Anadolu Efes rezultatom 93:87.

Delovao je Partizan moćno i samouvereno do sredine treće deonice, a onda su se javili isti problemi kao i pre nedelju dana protiv Olimpije Milano.

Ipak, na trenutke smo mogli da vidimo kako bi Partizan mogao da izgleda u nastavku sezonu, ali da bi se došlo do tog nivoa, potrebno je još uigravanja, kao i dolazak još jednog visokog igrača.

Borbenost, pre svega

Partizan je ratnički ušao u meč i naterao Anadolu Efes na izgubljene lopte u prvih 20 minuta igre. Ofanzivni skok je nagradio Partizan ove večeri, a u tome su prednjačili Dilan Osetkovski, Ajzak Bonga i Tajrik Džons.

Sigurna igra došla je iz agresivnosti u odbrani, ali za nešto više, moraće da se takav tempo produži na 30+ minuta, jer u Evroligi se neće praštati greške i crni minuti...

Džabari Parker igrao odbranu, napad zaboravimo...

Polako se Džabari Parker adaptira na igru crno-belih! Velika NBA zvezda se ne libi da napravi faul i spusti se u stav, čak i na brzim bekovima Efesa. Tu napreduje polako - iz koraka u korak.

Međutim, Parker je ove noći bio potpuno odsutan u napadu. Ubacio je jednu trojku i uzeo pregršt ishitrnih šuteva. Teško će Džabari ponovo ovako loše šutirati... Treba mu verovati i dati podršku.

Trojka - nikako da uđe, ali pobeda!

Moguće je pobediti i kada se promašuju trojke, a Partizan je ove večeri ispalio 22, a pogodio samo pet. Efes je sa druge strane spakovao 12 iz 32 pokušaja. Međutim, ko je očekivao da će Ajzea Kordinije šutirati bez promašaja 30 minuta.

Partizan je jurio Larkina i oslobodio, namerno, Kordinijeu prostor. Ipak, taj rizik nije koštao crno-bele, a bila bi to prava nesreća da jeste - jer su crno-beli zaslužili pobedu u Areni.

Crni minuti i šut za dva - ključ pobede!

Ponovo je Partizan pao u trećoj deonici, ali je uspeo da se kroz šut za dva poena ponovo vrati u meč. Mesta za ishitrene šuteve ne sme da postoji. Osetkovski je potegao jedan, Marinković takođe, Parker nekoliko, Šejk Milton itd...

Ipak, prevagu na ovom meču je odnela bolja igra pod košem Partizana. Čak 47 pokušaja su imali crno-beli za dva, a Efes svega 18.

Iako su košarkaši Efesa bili na 72 posto uspešnosti za dva, ostaje nejasno zašto nisu nastavili u istom ritmu i u finišu, već su krenuli u bombardovanje izvan linije 6.75. Na kraju, Partizan je zasluženo pobedio i pokazao da u Areni može pasti svako - čak i kada za tri šutirate skromnih 22 posto.

