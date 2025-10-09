Slušaj vest

Partizan je zasluženo slavio jer je maltene ceo meč bio u vođstvu, a svoje prve impresije nakon meča izneo je trener Efesa Igor Kokoškov.

"Platili smo cenu od starta. Čak 31 poen u prvoj četvrtini, mi to dosad nismo dozvoljavali. Ovo nije onako kako smo trenirali i kako igramo, igrali smo bez samopouzdanja, ovo je Beogradska arena – morali smo da igramo hrabro. Evroliga je liga za velike momke. Ukoliko ne igrate na maksimumu, ovo se desi. Male stvari su na kraju odlučile, čestitam Partizanu što je bio bolji tim i zaslužio je pobedu", jasan je bio Kokoškov.

Potvrdio je da su Efesove ambicije najveće.

"Ambicije su najveće, tim je imao šanse za F4 prošle sezone. Moramo da idemo kroz stvari koja nam ne idu na ruku, gubitak Poarjea, promenio je dinamiku, jurili smo da potpišemo nekog ko je slobodan na tržašti. Osmani je u životnoj formi, Larkin je tu osam godina. Opet bih smo sve potpisali. Pi-Džej nije bio planiran da putuje i da igra, stavio sam ga u startnu i pogrešio sam. Nismo razvojni tim".

Kokokoškov je poželeo je sreću novom selektoru Srbije Dušanu Alimpijeviću.

"Kao Srbin, košarkaški radnik i trener mogao da poželim reprezentaciji i Alimpijeviću sreću da se vrate sa medaljama sa takmičenjima".

1/11 Vidi galeriju Partizan - Anadolu Efes Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Govorio je potom o detaljima koji su presudili na ovom meču.

"Nije fer da oduzimam ništa od Partizana, uticali smo na to da smo imali slab protok lopte. Partizan ima odbrambene igrače dobre, Bonga može da čuva od 1 do 5, imao je sjajno leto, znali smo da će da preuzimaju, udvajali su Larkina, taj deo – pogotovo u prvom poluvremenu... Bili smo uplašeni, van našeg karaktera, bili smo loši".

Kokoškov se dotakao teme koliko se evropska košarka promenila poslednjih godina.

"Ovo je druga najbolja liga na svetu, ima iskusnih vukova koji ih igraju. Ogromna je razlika između NBA i Evrolige. Ovo je ozubiljna profesionalna liga, potrebno je da budeš dobar i kao igrač i kao trener. Veliki mi je izazov".

O npornom rasporedu Evrolige.

"Možda nisam najkompetentniji da pričam o tome. Da li ima dovoljno dovbrih igrača – mislim da je svetsko tržište malo. Nikad se ne žalim na broj utakmica, to je starteško pitanjeza Evroligu, ja sam došao iz NBA"

Na kraju je podvukao i zahvalio se publici na dočeku.