Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Majk Džejms sa 18 poena. Danijel Tajs je dodao 17 poena i 10 skokova, dok su Eli Okobo i Alfa Dijalo postigli po 13 poena.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Devin Buker sa 15 poena, uz osam skokova. Šavon Šilds je dodao 13 poena, Lorenco Braun je upisao 12 poena i sedam asistencija, dok su srpski bek Marko Gudurić i Zek Ledej postigli po 10 poena.

Monako je treći na tabeli sa dve pobede i porazom, dok Olimpija zauzima 14. mesto sa skorom 1/2.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Monako u Bolonji protiv Virtusa, a Olimpija u Minhenu protiv Bajerna.

Panatinaikos je na gostujućem terenu u Vitoriji pobedio Baskoniju 86:84 (20:14, 22:22, 29:20, 15:28).

Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 30 poena, uz sedam skokova. Džedi Osman je dodao 20 poena i osam skokova, dok je Huančo Ernangomes zabeležio 15 poena i 10 skokova.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Timoti Luvabu-Kabaro sa 16 poena. Hamidu Dijalo i Trent Forest su dodali po 15 poena, Markis Nouel je postigao 11 poena, dok je Tadas Sedekerskis zabeležio 10 poena i 10 skokova.

Panatinaikos je šesti na tabeli sa dve pobede i porazom, dok Baskonija zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 0/3.

Panatinaikos će u narednom kolu u Atini dočekati Asvel, dok će Baskonija igrati na gostujućem terenu protiv Pariza.

Real Madrid je na svom terenu pobedio Asvel 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19).

Najefikasniji u ekipi Reala bio je Čuma Okeke sa 17 poena. Trejl Lajls je dodao 12 poena, dok je Mario Hezonja postigao 11 poena.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Edvin Džekson sa 16 poena. Medi Nguama je dodao 12 poena, dok su Bodijan Masa i Glin Votson postigli po 11 poena.

Real Madrid je četvrti na tabeli sa dve pobede i porazom, dok Asvel zauzima 17. mesto sa skorom 1/2.

Real Madrid će u narednom kolu dočekati Partizan, dok će Asvel igrati na gostujućem terenu u Atini protiv Panatinaikosa.

Pariz je na svom terenu pobedio Virtus 90:79 (24:24, 25:16, 23:20, 18:19).

(Beta)