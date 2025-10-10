Slušaj vest

Majami je protiv Sparsa izgubio utakmicu odigranu u pripremnom periodu pred početak nove NBA sezone.

Nikola Jović je za 21 minut u igri postigao tri poena, uz po tri asistencije i skoka. Jedan njegov duel sa Viktorom Vembanjamom, kada je iznudio faul u napadu, izazvao je puno reakcija i komentara.

1/5 Vidi galeriju Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Reprezentativac Srbije nakon utakmice nije bio preterano zadovoljan, a njegov način razmišljanja će se svideti navijačima.

"Jedini cilj za mene su timski skokovi. Osećam da treba da nadskočimo druge timove. Mislim da pojedinačne stvari i pojedinačni učinci nisu toliko važni. Mislim da je važno da "kupimo" skokove u odbrani. Skokovi su bili veliki deo razloga zašto smo prošle godine izgubili od Klivlenda i zašto smo izgledali onako kako smo izgledali", rekao je Jović.

Dodao je da je u prethodnom periodu mogao da računa na pomoć Udonisa Haslema, koji je igrao za Majami celu karijeru, od 2003. do 2023. godine.

"Skokovi su područje koje stalno možete da poboljšavate. Sa nama je Haslem bio nekoliko dana, postavljao sam mu stalno neka pitanja. Morao sam da boksujem sa njim, zamalo sam nekoliko puta rame polomio. Ali tako se uči i ja sam zahvalan što imam priliku da učim od njega", poručio je Nikola Jović.

Bonus video: