Nakon što je zbog povrede morao da napusti nacionalni tim u toku Evropskog prvenstva Bogdanović je otišao u Los Anđeles kako bi se oporavio i spremio za početak NBA sezone.

U pripremnoj utakmici Klipersa protiv kineskog Gvangdžoua, Bogdanović se vratio na parket.

Ekipa iz Los Anđelesa je pobedila rezultatom 142:95, a Bogdanović je u igri proveo samo dva minuta.

Nažalost, razlog ovako kratkog zadržavanja na terenu je nova povreda.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi da Bogdanović ima probleme, čini se sa leđima, dok odlazi ka svlačionici.

Detalji o stanju kapitena Srbije bi trebalo da budu poznati u narednom periodu.

