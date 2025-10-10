Slušaj vest

Prvi čovek Baskonije, Hosean Kereheta, našao se u centru skandala tokom poluvremena utakmice protiv Panatinaikosa, kada je, prema pisanju grčke "Gazete", napravio ozbiljan prekršaj koji bi mogao skupo da košta i njega i klub.

Nakon burnog prvog poluvremena, u kojem su sudijske odluke očigledno izazvale nezadovoljstvo domaćih, Kereheta je, kako se navodi zagradio put arbitrima na ulazu u tunel ka svlačionicama. U naredna dva minuta usledila je žustra rasprava, tokom koje je predsednik Baskonije tražio objašnjenje za, po njegovom mišljenju, krajnje diskutabilne odluke.

Ono što čini situaciju još ozbiljnijom jeste činjenica da je incident zvanično zabeležen u zapisniku meča, što u praksi gotovo garantuje reakciju Evrolige i moguću suspenziju ili novčanu kaznu.

"Navodno je Kereheta stao ispred ulaza u svlačionicu i nije dozvolio sudijama da uđu, izazvavši napetu situaciju dok su arbitri pokušavali da shvate razlog zastoja. Nakon otprilike dva minuta, razgovarao je s njima i na kraju ih pustio unutra", prenosi grčka "Gazeta".