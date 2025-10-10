Slušaj vest

Prvi čovek Baskonije, Hosean Kereheta, našao se u centru skandala tokom poluvremena utakmice protiv Panatinaikosa, kada je, prema pisanju grčke "Gazete", napravio ozbiljan prekršaj koji bi mogao skupo da košta i njega i klub.

Nakon burnog prvog poluvremena, u kojem su sudijske odluke očigledno izazvale nezadovoljstvo domaćih, Kereheta je, kako se navodi zagradio put arbitrima na ulazu u tunel ka svlačionicama. U naredna dva minuta usledila je žustra rasprava, tokom koje je predsednik Baskonije tražio objašnjenje za, po njegovom mišljenju, krajnje diskutabilne odluke.

Detalji sa meča 27. kola Evrolige.  Foto: Starsport

Ono što čini situaciju još ozbiljnijom jeste činjenica da je incident zvanično zabeležen u zapisniku meča, što u praksi gotovo garantuje reakciju Evrolige i moguću suspenziju ili novčanu kaznu.

"Navodno je Kereheta stao ispred ulaza u svlačionicu i nije dozvolio sudijama da uđu, izazvavši napetu situaciju dok su arbitri pokušavali da shvate razlog zastoja. Nakon otprilike dva minuta, razgovarao je s njima i na kraju ih pustio unutra", prenosi grčka "Gazeta". 

PARTIZAN-EFES_17.JPG

Red za ulazak u halu ispred severne tribine, dva sata pre početka utakmice Czv- Baskonija Izvor: Kurir