Uprkos tome što su rekonvalescenti Ševon Šilds i Lorenco Braun ostvarili dvocifren broj poena, Monako je odneo pobedu iz Milana, ostavivši Armani u negativnom skoru nakon uvodna tri kola.

Jasno je da nešto ne štima u redovima jednog od dva italijanska predstavnika u Evroligi, a Mesina smatra da je problem i u komunikaciji.

"Sve je u redu. Uvek je problem sa Ledejom. Kaže vam da nikad nije bolestan, a onda da isteže aduktor. Onda naš lekar kaže da Zek ne bi trebalo da nastavi meč, zatim da je dobro, a onda obrne ploču na drugu stranu. Poenta priče je da sada nije dobro. Problem je što komunikacija mora biti bolja", rekao je Mesina na konferenciji za novinare posle meča.

Sinoć se u rosteru Armanija nije našao Vlatko Čančar, a Mesina je objasnio da će najverovatnije reč o preopterećenju nakon operacije kolena te da će se sledeće nedelje izvršiti procena stanja doskorašnjeg člana Denver Nagetsa.

Mesina je poseban osvrt imao i na suđenje, naročito na sutuaciju iz finiša meča kada je zaradio tehničku grešku koja je bila jedna od ključnih faktora u porazu Armanija.

"Trudimo se da održimo ravnotežu. Imali smo neke odlične završnice poput one u Superkupu Italije ili protiv Crvene zvezde u Beogradu. U poslednje dve utakmice to nije bio slučaj. Samo bi trebalo da nastavimo da radimo i da se bliže upoznajemo. Danas kada smo imali pozitivne trenutke, dogodile su se stvari koje su nam odmogle. Jasno je da govorim o sudijama. Uzmimo primer Bruksove situacije koju arbitri trebalo da provere, dok u suprotnom činite štetu jednom od dva tima. Dešavalo se to i ranije, ali prihvatamo situaciju i idemo dalje", kazao je Mesina posle meča.

Mesina je naročito apostrofirao igru Dejvina Bukera i Nikole Mirotića kao pozitivne aspekte u igri Armanija, koji će naredne nedelje u duplom kolu Evrolige imati teška gostovanja Bajernu i Žalgirisu.