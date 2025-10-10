Slušaj vest

Uprkos tome što su rekonvalescenti Ševon Šilds i Lorenco Braun ostvarili dvocifren broj poena, Monako je odneo pobedu iz Milana, ostavivši Armani u negativnom skoru nakon uvodna tri kola.

Jasno je da nešto ne štima u redovima jednog od dva italijanska predstavnika u Evroligi, a Mesina smatra da je problem i u komunikaciji.

"Sve je u redu. Uvek je problem sa Ledejom. Kaže vam da nikad nije bolestan, a onda da isteže aduktor. Onda naš lekar kaže da Zek ne bi trebalo da nastavi meč, zatim da je dobro, a onda obrne ploču na drugu stranu. Poenta priče je da sada nije dobro. Problem je što komunikacija mora biti bolja", rekao je Mesina na konferenciji za novinare posle meča.

Sinoć se u rosteru Armanija nije našao Vlatko Čančar, a Mesina je objasnio da će najverovatnije reč o preopterećenju nakon operacije kolena te da će se sledeće nedelje izvršiti procena stanja doskorašnjeg člana Denver Nagetsa.

Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mesina je poseban osvrt imao i na suđenje, naročito na sutuaciju iz finiša meča kada je zaradio tehničku grešku koja je bila jedna od ključnih faktora u porazu Armanija.

"Trudimo se da održimo ravnotežu. Imali smo neke odlične završnice poput one u Superkupu Italije ili protiv Crvene zvezde u Beogradu. U poslednje dve utakmice to nije bio slučaj. Samo bi trebalo da nastavimo da radimo i da se bliže upoznajemo. Danas kada smo imali pozitivne trenutke, dogodile su se stvari koje su nam odmogle. Jasno je da govorim o sudijama. Uzmimo primer Bruksove situacije koju arbitri trebalo da provere, dok u suprotnom činite štetu jednom od dva tima. Dešavalo se to i ranije, ali prihvatamo situaciju i idemo dalje", kazao je Mesina posle meča.

Mesina je naročito apostrofirao igru Dejvina Bukera i Nikole Mirotića kao pozitivne aspekte u igri Armanija, koji će naredne nedelje u duplom kolu Evrolige imati teška gostovanja Bajernu i Žalgirisu.

Ne propustiteKošarkaLEDEJ IZNENADIO REČIMA O DELIJAMA! Bivši košarkaš Partizana srušio Zvezdu, pa dobio pitanje o Delijama
Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde
KošarkaLJUBIMAC GROBARA PROMENIO IMIDŽ PRED OKRŠAJ SA ZVEZDOM! Bio je prepoznatljiv po svojoj neobičnoj frizuri, a pogledajte kako sada izgleda!
profimedia-0943019783.jpg
KošarkaZEK LEDEJ "PUCAO" U SRCA NAVIJAČA PARTIZANA: "Grobari" razočarani pred početak Evrolige!
partizanreal-70.jpg
KošarkaI DALJE MU JE SAMO PARTIZAN U GLAVI, JEDNIM "STORIJEM" JE RASPAMETIO GROBARE! Gledao crno-bele, pa objavom oduševio sve - a tek kad vidite koju je pesmu odabrao
partizanbuducnost156356.jpg
KošarkaUMALO DA IZBIJE OGROMAN HAOS! Bivši košarkaš Partizana i miljenik Grobara hteo da se bije na utakmici- sudije odmah reagovale i sprečile tuču! VIDEO
Screenshot 2025-04-05 115004.jpg

Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO