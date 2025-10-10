Slušaj vest

Prema najavama, to takmičenje bi moglo da krene 2027. godine, a izvesno je da u njemu neće biti Partizana i Crvene zvezde.

Iz NBA jednostavno, barem u ovom momentu, nisu zainteresovani za ono što srpski klubovi donose i mogu da pruže, pa su oni trenutno daleko od bilo kakvih planova, za razliku od nekih drugih evroligaških ekipa.

Prema navodima iz Španije, Barselona i Real Madrid odugovlače sa potpisivanjem ugovora za produžetak licence sa Evroligom. Rok je do juna 2026. godine, ali čelnici žele da obezbede sigurnost takmičenja, verovatno uplašeni da bi NBA projekat mogao da napravi košarkaški zemljotres u Evropi.

A, ako je možda očekivano da NBA Evropa gleda prema Realu, Barseloni i ostalim velikanima i da ima klubova koji su očima organizatora ispred srpskih ekipa, da li je očekivano da poziv dobije Galatasaraj?

Radi se o ekipi koje osam godina nema u Evroligi, a koja će ove sezone, šesti put zardom igrati u FIBA Ligi šampiona, takmičenju koje po kvalitetu ne može da se poredi ni sa Evroligom ni sa Evrokupom.

Ali... Galatasaraj je dobio pozivnicu NBA Evrope, to je potvrdio Dursun Ozbek, tehnički direktor ekipe iz Istanbula.

"Dobili smo pozivnicu za NBA Evropa. Prošlog meseca bili smo u Ženevi na poziv FIBA“, rekao je Ozbek, a prenosi Eurohups. Oni žele da Galatasaraj bude deo ove lige. Još uvek nije sve završeno, ali mi smo dobili pozivnicu od organizatora. Obaveštavaćemo javost o svakom daljem koraku", rekao je Ozbek.

Šta želi NBA Evropa?

Džordž Ajvazoglu, čovek koji je zadužen za operacije NBA u Evropi i na Bliskom istoku, potvrdio je da je da je projekat "NBA Evropa" sve bliži realizaciji i da uveliko traju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

Nova NBA Evropa liga startovaće sa 16 timova, od čega bi 12 trebalo da budu sa licencom, takmičenje će se igrati po ligaškom sistemu, a nakon regularnog dela sledi plej-of.

"Svako igra sa svakim, zatim sledi plej-of i finale, verovatno po evropskim pravilima, s obzirom na to da će timovi i dalje igrati i u svojim nacionalnim prvenstvima", otkrio je u razgovoru za francuski "Ekip" Ajvazoglu.

Plan je bio da takmičenje startuje već naredne godine, međutim, realnije je da će se to ipak dogoditi početkom 2027.

Ko će igrati NBA Evropu?

NBA Evropa želi u velikom stilu da uđe u evropsku košarku, a već uveliko traju pregovori sa potencijalnim učesnicima.

Mnogi velikani već su dobili pozive, ali je Beograd kao prestonica evropske košarke izostavljen.

Nažalost, o Zvezdi i Partizanu trenutno ne razmišljaju. Žele klubove poput Real Madrida, Barselone, Fenerbahčea, Panatinaikosa, Olimpijakosa... Zanimljivi su im Milano, Berlin i Dubaji, ali ne i Beograd. Uz to, očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti naprave svoje klubove koji će imati mesto u novom takmičenju.

Srbija ih ne zanima

NBA trenutno ne zanimaju tradicija, popularnost sporta, rezultati, navijači... Sve se vriti isključivo oko novca. Naše tržište im nije zanimljivo, pa o Partizanu i Crvenoj zvezdi trenutno ne razmišljaju. Ovo podneblje nije zanimljivo zbog marketinga, nemaju interes da im timovi iz Srbije budu u takmičenju i akcenat im je na klubovima iz Zapadne Evrope i sa velikih tržišta.

Ipak, ne isključuju mogućnost da se to promeni u budućnosti.

"Nijedno tržište nije isključeno tehniki gledano. Ako imate dobar tim, moći će da se kvalifikuje. Ako neki timovi nisu uključeni na početku, to je zato što ćemo krenuti sa 16 ekipa. Ali lako mogu da zamislim da će se taj broj povećavati", kaže grčki funkcioner.

Džordž Ajvazoglu Foto: Screenshot

Ajvazoglu je otkrio da su iz NBA Evrope oduševljeni reakcijom košarkaške javnosti u Evropi, koja novo takmičenje vidi kako veliku priliku.

"Odziv je bio neverovatan. Timovi, investitori, mediji i politički lideri razumeju moć sporta kao ujedinjujuće sile u vremenima podela i sukoba, kao i njegov pozitivan ekonomski uticaj na grad ili zemlju. Oni to vide kao priliku i na evropskom i na lokalnom nivou", kaže prvi čovek NBA Evrope.

