Slušaj vest

"Imamo određenih problema, pa ćemo videti u kom sastavu ćemo izaći sutra. Očekujem doprinos svih igrača, ali nam je potrebna svežina od onih koji su imali manju minutažu. Nakon 48 sati od prethodnog meča veoma je teško igrati, ali moramo da se spremimo. Split je promenio ekipu i trenera, ali znamo kako je igrati tamo. Moramo da budemo maksimalno oprezni i sa poštovanjem prema protivniku. Energija će nam biti najvažnija", rekao je Željko Obradović.

Košarkaši Partizana igraju u subotu od 18 časova protiv Splita u Maloj dvorani Gripe, utakmicu drugog kola ABA lige. Taj duel na programu je 43 sata posle utakmice sa Efesom u Beogradu u Evroligi.

1/11 Vidi galeriju Partizan - Anadolu Efes Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Košarkaš Partizana Isak Bonga rekao je da je najvažnije da se ekipa oporavi od duela sa Efesom.

"Moramo da nadoknadimo odmor, spavamo dobro i regenerišemo se kako bismo bili spremni za Split. Oni mogu da budu vrlo nezgodan protivnik, zato je važno da budemo spremni na sve, da uđemo maksimalno koncentrisani u meč i da pokušamo da upišemo još jednu pobedu", naveo je Bonga.

Partizan je u prvom kolu pobedio Krku 84:78, a Split je izgubio u Dubaiju 58:92.

Bonus video: