Košarkaški klub Crvena zvezda morao je da se oglasi zbog, kako je rečeno, loše interpretirane vesti u medijima u vezi sa umanjenjem cena ulaznica za naredni meč u Evroligi.

Tako je nivo 400 sada 1.400 dinara, a bio je 2.000. Tribina B je 2.500, a bila je 4.000. Plava loža je 5.500, a bila je 8.000. Cene su u proseku niže za 30 do 45 posto.

Crvena zvezda - Zadar

Crvena zvezda se oglasila oštrim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Poštovane kolege, kako ne bi bilo pogrešno interpretirano (mada je u pojedinim medijima već pušteno tako) KK Crvena zvezda nije drastično smanjila cene, niti to ima bilo kakve veze sa utakmicama na početku ove sezone! Da Vas podsetim, klub već godinama ima tri cenovna ranga karata za ABA, i dva ili nekada čak i tri za Evroligu. I oni nisu promenjeni. Cene karata za Real su identične onim koje smo imali na jedinoj utakmici Evrolige ove sezone u Beogradu protiv Armanija. Cene za Žalgiris su kao i prošle sezone u jeftinijem cenovnom rangu - s obzirom da su nam se cene minimalno korigovale u odnosu na prošlu sezonu, i ideja je bila da i ljudi koji su slabije platežne moći - mogu sa prisustvuju utakmicama našeg kluba. To je jedina istina u ovom slucaju - navodi se u saopštenju.

