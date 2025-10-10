Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu u Istanbulu 86:81 (25:17, 18:13, 13:18, 30:33), u trećem kolu Evrolige.

Zvezdu je do pobede predvodio Čima Moneke sa 20 poena i 12 skokova, a pratili su ga Tajson Karter sa 15, Donatas Moteijunas sa 13 i Kodi Miler Mekintajer sa 10 poena.

Zvezda ima jednu pobedu i dva poraza, isti učinak kao i Fenerbahče.

U narednom kolu, Zvezda će u Beogradu dočekati Žalgiris.

