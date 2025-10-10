Slušaj vest

Srpski košarkaš Filip Petrušev odlučio je da letos napusti Crvenu zvezdu i preseli se u Dubai.

Prema rečima Petruševa, nakon izostanka NBA ponude, on je video da je Zvezda kompletirala roster, pa je odlučio da ode u Dubai - i veruje da nije pogrešio:

- Bilo je mnogo stvari. Prvo, čekao sam da vidim da li ću dobiti NBA ponudu. Kada to nije stiglo, Crvena zvezda je već finalizovala svoj sastav. Imao sam mnogo ponuda, ali je Dubai pokazao da me zaista žele - objasnio je Petrušev i dodao:

- U Srbiji kažemo: "Idi tamo gde te žele", trener i uprava su uglavnom sa Balkana, govorimo istim 'jezikom' i delimo isti način razmišljanja. Bio je to pravi izbor - ističe Petrušev za "Gazetu".

Petrušev je takođe priznao da je bilo razgovora o da obnovi ugovor sa Olimpijakosom iz Pireja.

- Bilo je nekih razgovora o obnavljanju ugovora, ali nije postignut kompromis. Ponuda nije bila realna. Volim Olimpijakos, to je jedan od najvećih klubova u Evropi, obožavam grad i navijače.

- Odlazak je bio težak, ali sam uvek stavljao košarku na prvo mesto - rekao je Petrušev.

- Trener je sjajan, ali ima specifičan sistem, a ja sam igrač koji može da igra na više pozicija. Nije mi u potpunosti odgovaralo. Želeo sam da pokažem svoj puni potencijal - i mislim da sam to dokazao u Crvenoj zvezdi.

Ne isključuje mogućnost povratka u Olimpijakos u budućnosti, opisujući klub kao divno mesto za njega.

- Zašto da ne? Nemam ništa protiv bilo koga u Olimpijakosu, upravo suprotno. Imam prijatelje tamo, razgovaram sa igračima i stručnim osobljem, i prijateljima koji idu na Kapiju 7. To je divno mesto za mene - rekao je Petrušev.

