Posle sastanka između predstavnika FIBA , NBA i Evrolige , iz elitnog evropskog takmičenja su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su istakli osnovne princpipe koji se moraju poštovati u nastojanju uspostavljanja saradnje.

Ubrzo je stigao i odgovor iz NBA, od strane direktora za Evropu i Bliski istok, Džordža Ajvazoglua .

- U saradnji sa FIBA-om, nastavljamo konstruktivne razgovore sa Evroligom o novom modelu evropske košarke koji bi ubrzao razvoj igre, proslavio bogatu košarkašku tradiciju mnogih gradova i zemalja i bolje služio navijačima širom kontinenta. Otvoreni smo za saradnju sa Evroligom na ovom projektu, pod uslovom da uskladimo viđenje ogromnog potencijala koji košarka ima u Evropi.