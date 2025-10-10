Slušaj vest

Posle sastanka između predstavnika FIBA, NBA i Evrolige, iz elitnog evropskog takmičenja su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su istakli osnovne princpipe koji se moraju poštovati u nastojanju uspostavljanja saradnje.

Ubrzo je stigao i odgovor iz NBA, od strane direktora za Evropu i Bliski istok, Džordža Ajvazoglua.

Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

- U saradnji sa FIBA-om, nastavljamo konstruktivne razgovore sa Evroligom o novom modelu evropske košarke koji bi ubrzao razvoj igre, proslavio bogatu košarkašku tradiciju mnogih gradova i zemalja i bolje služio navijačima širom kontinenta. Otvoreni smo za saradnju sa Evroligom na ovom projektu, pod uslovom da uskladimo viđenje ogromnog potencijala koji košarka ima u Evropi.

Ne propustiteKošarkaFENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA: Ranjeni i desetkovani crveno-beli gostuju prvaku Evrope!
KK Crvena zvezda
Ostali sportoviSRPSKI AS ZAVRŠIO KAO ČETVRTI: Nemanja Jovanović se borio protiv talasa u Poreču!
džet ski.jpg
FudbalPOKER DOMAĆINA U DERBIJU ZAČELJA: Kazahstan pobedio Lihtenštajn u kvalifikacijama za SP
profimedia0765299390.jpg
FudbalVELIKI SKANDAL! Vlahović će biti šokiran! Juventus na albanskom najavio meč kvalifikacija za Mundijal!
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir