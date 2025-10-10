NBA Evropa uskoro stiže...
NBA DIREKTNO ODGOVORILA EVROLIGI: "Saradnja stoji, ali pod ovim uslovom"!
Posle sastanka između predstavnika FIBA, NBA i Evrolige, iz elitnog evropskog takmičenja su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su istakli osnovne princpipe koji se moraju poštovati u nastojanju uspostavljanja saradnje.
Ubrzo je stigao i odgovor iz NBA, od strane direktora za Evropu i Bliski istok, Džordža Ajvazoglua.
- U saradnji sa FIBA-om, nastavljamo konstruktivne razgovore sa Evroligom o novom modelu evropske košarke koji bi ubrzao razvoj igre, proslavio bogatu košarkašku tradiciju mnogih gradova i zemalja i bolje služio navijačima širom kontinenta. Otvoreni smo za saradnju sa Evroligom na ovom projektu, pod uslovom da uskladimo viđenje ogromnog potencijala koji košarka ima u Evropi.
