Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan upisao je u prva tri kola Evrolige dve pobede i jedan poraz, ali nije tajna da crno-beli još više mogu da podignu nivo igre u nastavku sezone.

Da bi se to ostvarilo Partizanu je potreban pored Tajrika Džonsa još jedan centar, tj. visoki igrač koga Željko Obradović želi u svom timu.

1/11 Vidi galeriju Partizan - Anadolu Efes Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

O tome je govorio poznati košarkaški novinar Donatas Urbonas. On je naveo da crno*beli čekaju tzv. NBA "cut", kada će konačno rešiti pitanje petice.

NBA liga počinje 31. oktobra, a pre toga treba očekivati da Partizan potpiše igrača koji će prethodno otpasti iz opcija za nastavak karijere i najjačoj ligi sveta:

- Odlaskom Nilikine povećan je novac kako bi se doveo bolji centar. Jedini problem za Partizan je što nema dovoljno centara na tržištu, ali čeka se NBA "cut". Tu traže pravo rešenje. Obradović je sam potvrdio da Partizan traži samo visokog igrača, tj. centra - rekao je Urbonas za "Basket news".

BONUS VIDEO: