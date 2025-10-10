Pojačanje Crvene zvezde Donatas Moteijunas debitovao za srpski klub.
STARI VUK JE PUNOJ SNAZI: Prvi poeni Moteijunasa u dresu Crvene zvezde! Već je pokazao šta zna! (VIDEO)
Dobro je Crvena zvezda otvorila meč trećeg kola u Istanbulu protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea.
Donatas Motijeunas debitovao u dresu Zvezde i to na odličan način!
Već u prvom minutu je upisao poene, zatvorio reket i uhvatio nekoliko lopti, ali je zbog dva brza faula morao rano napolje.
