Fantastično je Crvena zvezda odgovrila Fenerbahčeu nakon tri uvodna poraza sa starta sezone.

Crveno-beli imaju plus 13 nakon 20 minuta igre - 43:30 i na dobrom su putu da šokiraju aktuelnog šampiona Evrope.

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, podatak koji će vas iznenaditi je odnos slobodnih bacanja u prvom poluvremenu. Naime, Fenerbahče ih je imao čak 26 i pogodio 18, dok je Zvezda izvela skromnih 8 i ubacila 5.

Što je mnogo, mnogo je...

