Fenerbahče 26 slobodnih bacanja za 20 minuta!
strašno
KAKVO JE OVO SUĐENJE U ISTANBULU? Šok na utakmici Fenera i Crvene zvezde, arbitri "dominiraju"! Broj slobodnih bacanja je nestvaran!
Slušaj vest
Fantastično je Crvena zvezda odgovrila Fenerbahčeu nakon tri uvodna poraza sa starta sezone.
Crveno-beli imaju plus 13 nakon 20 minuta igre - 43:30 i na dobrom su putu da šokiraju aktuelnog šampiona Evrope.
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Ipak, podatak koji će vas iznenaditi je odnos slobodnih bacanja u prvom poluvremenu. Naime, Fenerbahče ih je imao čak 26 i pogodio 18, dok je Zvezda izvela skromnih 8 i ubacila 5.
Što je mnogo, mnogo je...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši