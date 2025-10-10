Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde napravili su pravo čudo i srušili aktuelnog šampiona Evope Fenerbahče - 86:81.

Nakon tri uvodna poraza Zvezde reko ko je očekivao da će crveno-beli sa debitantom Tomislavom Tomovićem slaviti u grotlu navijača Fenera!

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pored Čime Monekea koji je u poslednjoj deonici poveo Zvezdu do trijumfa, nedavno pojačanje crveno-belih Donatas Motijeunas pokazao je zašto ga je tim sa Malog Kalemegdana angažovao.

Plenio je iskustvom na parketu, a meč je završio sa 13 poena na debiju uz šest vrlo važnih skokova.

Dobar posao Zvezde bez dileme.

Porto, Crvena zvezda, policija, mere obezbeđenja Izvor: Kurir sport