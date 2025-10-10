- Nedostaje mi trener Janis, voleo bih da si bio ovde sa nama. Bravo za trenera TT-a! Bio je ovo važan meč za nas, da pobedimo i pored svih problema sa povredama. Svi mi govore kako možed da igraš košarku sa takvim fizikalijama? Zato mi je skok veoma važan i uvek se trudim da napravim dabl-dabl. Mislim da imamo nekoliko lidera, ali ja sam jedan od njih - pozitivan pre svega. Težak start sezone, ali tek je oktobar - rekao je Moneke.