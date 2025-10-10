Oglasio se lider Crvene zvezde nakon pobede nad Fenerbahčeom.
pravo u centar
KAKVA IZJAVA ČIME MONEKEA NAKON ČUDA U ISTANBULU: Evo šta je rekao o Janisu Sferopulosu!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde srušili su Fenerbahče u srcu Istanbula - 86:81 u trećem kolu Evrolige!
Odmah po završetku meča medijima se obratio Čima Moneke, koji je odmah pomenuo odlazećeg trenera crveno-belih Janisa Sferopulosa:
Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup
Vidi galeriju
- Nedostaje mi trener Janis, voleo bih da si bio ovde sa nama. Bravo za trenera TT-a! Bio je ovo važan meč za nas, da pobedimo i pored svih problema sa povredama. Svi mi govore kako možed da igraš košarku sa takvim fizikalijama? Zato mi je skok veoma važan i uvek se trudim da napravim dabl-dabl. Mislim da imamo nekoliko lidera, ali ja sam jedan od njih - pozitivan pre svega. Težak start sezone, ali tek je oktobar - rekao je Moneke.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši