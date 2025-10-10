Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde srušili su Fenerbahče u srcu Istanbula - 86:81 u trećem kolu Evrolige!

Odmah po završetku meča medijima se obratio Čima Moneke, koji je odmah pomenuo odlazećeg trenera crveno-belih Janisa Sferopulosa:

Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup

- Nedostaje mi trener Janis, voleo bih da si bio ovde sa nama. Bravo za trenera TT-a! Bio je ovo važan meč za nas, da pobedimo i pored svih problema sa povredama. Svi mi govore kako možed da igraš košarku sa takvim fizikalijama? Zato mi je skok veoma važan i uvek se trudim da napravim dabl-dabl. Mislim da imamo nekoliko lidera, ali ja sam jedan od njih - pozitivan pre svega. Težak start sezone, ali tek je oktobar - rekao je Moneke.

Ne propustiteKošarkaZVEZDA SRUŠILA ŠAMPIONA EVROPE, A DELIJE DRUŠTVENE MREŽE: Možda ne možemo da pobedimo Zadar u Pioniru...
Zvezda - Fener
KošarkaCRVENA ZVEZDA POTPISALA BRUTALNO POJAČANJE! Konačno - on se čekao!
KK Crvena zvezda
KošarkaKAKVO JE OVO SUĐENJE U ISTANBULU? Šok na utakmici Fenera i Crvene zvezde, arbitri "dominiraju"! Broj slobodnih bacanja je nestvaran!
KK Crvena zvezda
KošarkaSTARI VUK JE PUNOJ SNAZI: Prvi poeni Moteijunasa u dresu Crvene zvezde! Već je pokazao šta zna! (VIDEO)
Donatas Moteijunas Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića Izvor: Arena 1 Premium