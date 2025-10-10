Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče sa 86:81 u trećem kolu Evrolige.

Tomislav Tomović, trener Zvezde na ovoj utakmici, oglasio se posle istorijske pobede crveno-belih:

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Probao sam da se smirim pred kraj meč, ali kada sam shvatio da je gotovo nakon Nvorinog bacanja onda sam morao sve da izbacim iz sebe - otkrio je Tomović posle utakmice da je od sreće zalupio vratima!

Zatim mu je Čima Moneke pao u zagrljaj...

- Verovali smo u sebe i pokazali energiju i snagu. Borili smo se protiv prvaka Evrope i pokušali da ih pobedimo. Ovo su Čimine stvari, razumem njegvovu energiju. Zajedno smo uradili veliki posao. Janis nam je pomogao puno, velika stvar je ono što je i on uradio. Veliki momenat za mene, hvala navijačima u Srbiji - rekao je Tomović.

Zvezda - Fener
Čima Moneke
Zvezda - Fener
KK Crvena zvezda

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića Izvor: Arena 1 Premium