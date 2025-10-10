LUDILO NAKON MEČA: Prve reči Tomovića nakon herojske pobede, a onda je doleteo i Moneke!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče sa 86:81 u trećem kolu Evrolige.
Tomislav Tomović, trener Zvezde na ovoj utakmici, oglasio se posle istorijske pobede crveno-belih:
- Probao sam da se smirim pred kraj meč, ali kada sam shvatio da je gotovo nakon Nvorinog bacanja onda sam morao sve da izbacim iz sebe - otkrio je Tomović posle utakmice da je od sreće zalupio vratima!
Zatim mu je Čima Moneke pao u zagrljaj...
- Verovali smo u sebe i pokazali energiju i snagu. Borili smo se protiv prvaka Evrope i pokušali da ih pobedimo. Ovo su Čimine stvari, razumem njegvovu energiju. Zajedno smo uradili veliki posao. Janis nam je pomogao puno, velika stvar je ono što je i on uradio. Veliki momenat za mene, hvala navijačima u Srbiji - rekao je Tomović.
